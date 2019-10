Italia Femminile, Giugliano in gol contro la Bosnia: “Lo dedico a Pipitone”

Manuela Giugliano, centrocampista giallorossa, ha realizzato la rete del 2-0 al 28’esimo minuto di gioco nella sfida contro la Bosnia, allo Stadio Renzo Barbera, valida per la qualificazione agli Europei 2021. La numero 8 ha portato quindi sul doppio vantaggio la sua Nazionale dopo il gol di Girelli (3′) a inizio gara. Una buona prestazione per le ragazze di Milena Bartolini, che portano a casa un altro successo dopo la vittoria contro Malta. A fine gara, Giugliano svela un retoscena che coinvolge l’estremo difensore delle giallorosse, Rosalia Pipitone: ““Dedico il gol a Pipitone, il nostro portiere, che prima della partita mi ha mandato un bellissimo messaggio di in bocca al lupo. Le avevo promesso una dedica nel caso avessi segnato”.