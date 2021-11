Italia femminile, Bertolini convoca nove giocatrici della Roma

Nel gruppo azzurro che affronterà tra pochi giorni Svizzera e Romania tornano anche Bartoli e Giugliano

L'Italia affronta nuovamente la Svizzera, ma a livello felliminile. Le ragazze del ct Milena Bertolini tornano in campo venerdì 26 novembre per il match fondamentale per il cammino verso il Mondiale 2023. Sono 24 le calciatrici convocate dal tecnico azzurro, tra cui ben nove giallorosse. Rispetto a ottobre tornano infatti anche Bartoli e Giugliano, che si aggiungono a Di Guglielmo, Linari, Soffia, Greggi, Glionna, Pirone e Serturini.