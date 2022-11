Italia, Cristante lascia il ritiro: non sarà a disposizione di Mancini

Bryan Cristante ha lasciato il ritiro della Nazionale, come riporta Tuttomercatoweb. Il centrocampista della Roma non giocherà le due amichevoli in programma con Austria e Albania. Oltre a lui anche Scamacca e Frattesi hanno abbandonato Coverciano in mattinata. Nel pomeriggio inizieranno gli allenamenti per preparare le due sfide in programma il 16 e il 20 novembre. La Roma riprenderà gli allenamenti domenica pomeriggio e il 21 partirà per il Giappone.