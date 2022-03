Italia, Cristante: “Bravi a reagire subito, non c’è tempo per piangerci addosso”

Il centrocampista della Roma, in gol con la Turchia, ha parlato dopo la vittoria azzurra: "Sappiamo di essere una squadra forte, era importante tornare a vincere"

Nella vittoria dell'Italia in casa della Turchia c'è la firma di Bryan Cristante, che con un bel colpo di testa ha pareggiato i conti dando il via alla rimonta azzurra nel 3-2 finale. Il centrocampista della Roma, al fischio finale, ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport': "Siamo stati bravi a reagire, con lo stadio pieno e un ambiente non facile. Era importante avere una reazione forte, siamo andati sotto subito in casa loro, in una partita che valeva poco, era importante una buona prestazione per reagire subito. C'è delusione, ma nel calcio c'è poco tempo per piangersi addosso. Dobbiamo ripartire subito, tornare a vincere, sappiamo che siamo una squadra forte e dobbiamo fare il meglio che possiamo".