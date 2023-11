Italia, Colpani: “Il mio mito in Nazionale è stato Totti. Aveva una qualità infinita”

Il centrocampista del Monza, direttamente dal ritiro azzurro, non nasconde la sua passione per lo storico capitano della Roma: "Nel 2006 è stato fondamentale con il rigore contro l'Australia. Faceva giocate che solo lui vedeva"

Andrea Colpani sta vivendo una stagione da urlo con il suo Monza in Serie A. Un inizio arrembante che gli è valso anche la convocazione con l'Italia di Spalletti. Intervenuto sui canali social della Nazionale, il centrocampista azzurro ha manifestato la sua ammirazione per Francesco Totti: "Il mio mito con l'Italia è Totti. Il primo ricordo che ho con la Nazionale è quello del 2006 e quindi dico lui anche per il rigore contro l'Australia dove è stato fondamentale. La cosa che mi piaceva di più di lui era la fantasia nelle giocate. Giocate che solo lui vedeva. Aveva una qualità infinita".