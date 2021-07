Italia campione, Florenzi con la coppa e la dedica a De Rossi: “Ti amo” – FOTO

Amici anche fuori dal campo, sono saliti sul tetto d'Europa grazie alla Nazionale

Il primo trofeo della sua carriera lo aveva vinto a Parigi quest'anno Florenzi. Per il secondo non ha dovuto attendere molto. Con la Nazionale il terzino della Roma è diventato campione d'Europa, grazie alla vittoria di Wembley contro l'Inghilterra. Insieme a lui in quest'avventura anche Daniele De Rossi, entrato quest'anno nello staff tecnico del ct Mancini. I due hanno posato con il trofeo a fine partita e Florenzi ha pubblicato la foto con una dedica all'amico: "Ti amo". Grazie a loro, la coppa è anche un po' giallorossa.