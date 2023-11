Italia, Cambiaso: “A calcetto sceglierei Totti in attacco. È stato un eroe nel 2006”

L esterno azzurro non ha dubbi sui compagni da prendere in un eventuale partita: "In porta Buffon, a centrocampo Pirlo e in avanti Totti e Del Piero. Sono stati protagonisti di quella cavalcata"

Redazione

Andrea Cambiaso a furia di buone prestazioni con la sua Juventus si è guadagnato la prima convocazione in assoluto in Nazionale maggiore. L'esterno bianconero, intervenuto sui canali social azzurri, ha risposto ad una simpatica domanda sulla squadra che sceglierebbe in un'eventuale partita a calcetto: "Portiere? Buffon, sennò mi caccia dal ritiro. Gigi in porta. E' la storia. Sono giovane, quelli del passato li ricordo di meno. Col Mondiale del 2006 lo ricordo meglio, è uno dei più forti della storia. Dietro metto Maldini, giocatore pazzesco. Poi Totti e Del Piero. quel Mondiale 2006 è il primo ricordo azzurro. Due che sono stati eroi della cavalcata. Davanti ce ne sono talmente tanti.Pirlo in mezzo e poi Totti e Del Piero".

