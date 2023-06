Italia, Bove posa con la maglia azzura e il numero 16: arriva il commento di De Rossi

Manca pochissimo all'inizio dell'Europeo Under 21. L'unico giallorosso convocato tra gli Azzurri è Edoardo Bove che farà l'esordio giovedì contro la Francia. Il centrocampista della Roma è pronto e ha scelto un numero pesante. Infatti, avrà il 16 sulle spalle come il suo idolo Daniele De Rossi. Edoardo ha pubblicato poco fa la foto su Instagram ed è arrivata la benedizione di DDR. L'ex capitano della Roma ha commentato con l'emoticon del cuore. I tifosi si sono scatenati sotto al post e sperano che Bove possa fare lo stesso percorso di Daniele. Anche per questo stanno chiedendo a gran voce il rinnovo e non vogliono che sia lui il sacrificato nel mercato.