Italia-Bosnia, Dzeko alle 18.30 in conferenza stampa

Edin Dzeko parlerà in conferenza stampa alle 18.30. Nessun indizio di mercato, però: secondo “Sky Sport”, l’attaccante della Roma risponderà alle domande dei giornalisti assieme al ct della Bosnia Dusan Bajevic, in vista della partita di domani contro l’Italia. Difficile, quindi, che il centravanti giallorosso parli del suo futuro. Dzeko è richiesto da Juventus e Inter, ma le trattative sono attualmente in standby. La Roma, prima di una sua eventuale cessione, è intenzionata ad acquistare un sostituto.