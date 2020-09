Italia-Bosnia, abbraccio tra Dzeko e Pellegrini nel finale e Amra posta lo scatto sui social – FOTO

“Non è il momento di parlare del mercato, lo faremo dopo gli impegni con la Nazionale”, sono state le parole di Dzeko nel post-partita di Italia-Bosnia, una gara che ha visto la moglie Amra protagonista sui social e davanti la tv a fare il tifo per il marito. A fine match immortala con una storia Instagram anche l’abbraccio tra Edin e Lorenzo Pellegrini, il tutto accompagnato da uno scudetto della Roma. Che la moglie e la famiglia di Dzeko stiano bene nella Capitale, infatti, non è un segreto. Non lo hanno mai nascosto e chissà che anche questa volta gli affetti più cari non possano spegnere le voci di mercato che vorrebbero il nove di Fonseca alla Juventus.