Italia-Bosnia 1-1, in gol Dzeko. Nel secondo tempo entra Zaniolo

La prima gara dell’Italia della nuova Nations League non va oltre il pari. A Firenze, infatti, finisce 1-1 con le reti arrivate tutte nella ripresa. Sblocca il match Edin Dzeko con il gol numero 59 con la maglia della Nazionale, poi pareggia Sensi al 66′. C’è anche tanta Roma, però, in questa gara perché oltre al centravanti giallorosso, dal primo minuto partono Florenzi e Pellegrini con quest’ultimo che lascerà il campo solo all’85’ per Moise Kean. Nel secondo tempo c’è anche spazio per Zaniolo che rimedia poco dopo il suo ingresso in campo un cartellino giallo, mentre restano in panchina Mancini, Spinazzola e Cristante.