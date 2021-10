Italia-Belgio, formazioni ufficiali: Pellegrini titolare, Cristante in panchina

Il capitano giallorosso giocherà dall'inizio la finale per il 3° e 4° posto di Nations League

La Nazionale trona in campo per la finalina di Nations League contro il Belgio. Mancini si affida a metà agli uomini che hanno iniziato la partita con la Spagna, Acerbi sostituirà lo squalificato Bonucci. Cambia completamente il centrocampo dove giocherà dal primo minuto Lorenzo Pellegrini con Barella e Locatellli. Bryan Cristante si accomoda ancora in panchina, ma è pronto a entrare a gara in corso.