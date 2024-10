Italia-Belgio, De Rossi torna all’Olimpico: è in tribuna per vedere la Nazionale

A poche settimane dall'esonero da parte dei Friedkin, Daniele De Rossi è tornato allo stadio Olimpico. L'ex allenatore della Roma è presente in Tribuna Monte Mario per assistere alla partita tra Italia e Belgio. Oltre anche altri ex calciatori giallorossi come Amelia e Pelizzoli. Inoltre c'è anche l'estremo difensore della Roma Mile Svilar. Proprio sotto gli occhi di De Rossi al 40' è stato espulso Lorenzo Pellegrini per un brutto fallo su Theate lasciando gli Azzurri in 10 uomini.