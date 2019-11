Italia-Armenia 9-1, Zaniolo primo gol e doppietta con la maglia azzurra – LIVE – FOTO

L’Italia a Palermo chiude il girone qualificatorio per Euro 2020 a punteggio pieno. Dieci successi in altrettanti match per la squadra di Mancini che questa sera ha affrontato l’Armenia, già eliminata e priva del suo talento migliore: Mkhitaryan. L’ex Arsenal è rimasto a Trigoria per ritrovare la condizione migliore, ma c’è comunque una quota giallorossa all’interno della partita. Zaniolo comincia la sfida dal primo minuto e lo fa da esterno alto a destra nel 4-3-3. Dopo 8 minuti trova il suo primo gol (quello del raddoppio) con la maglia della Nazionale e nell’esultare corre ad abbracciare Florenzi che oggi resta in panchina. Il primo tempo finisce sul 4-0, segnano anche Immobile (doppietta) e Barella. Nella ripresa il 22 giallorosso trova anche il secondo gol con un gran tiro dal limite dell’area di sinistro. L’Italia poi dilaga arrivando sull’9-1 grazie alle reti di Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa. Solo al 79′ arriva la rete della bandiera armena di Babayan.