Italia-Argentina, i convocati di Mancini: ci sono Pellegrini, Cristante e Spinazzola

Dei 30 convocati azzurri per la Finalissima di Wembley non fanno parte Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo, tornato oggi a casa

L'Italia continua il percorso di avvicinamento alla Finalissima contro l'Argentina, in programma mercoledì sera a Wembley. Nel pomeriggio gli Azzurri hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano, con Zaniolo tornato a casa per un problema alla caviglia. Al termine della seduta, il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 convocati che prenderanno parte alla sfida. Per la Roma ci sono Spinazzola, Cristante e Pellegrini mentre resta fuori Gianluca Mancini oltre a Zaniolo. Il difensore giallorosso avrà a disposizione due giorni di riposo e si riaggregherà al gruppo giovedì.