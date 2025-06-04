Continuano le esclusioni per Gianluca Mancini dalla Nazionale. Il difensore della Roma non è stato convocato dal ct Spalletti nell'elenco iniziale, ma nonostante gli infortuni che stanno colpendo il reparto arretrato azzurro resta fuori. Dopo la chiamata di Luca Ranieri al posto di Buongiorno, ora l'allenatore dell'Italia ha deciso di convocare Daniele Rugani, reduce dai mesi all'Ajax, per sopperire al ko di Matteo Gabbia che si è fatto male ieri al polpaccio durante l'allenamento e ha lasciato il ritiro di Coverciano. "Mi è dispiaciuto non convocarlo", aveva detto Spalletti di Mancini qualche giorno fa sottolineando però di tenerlo in considerazione in caso di assenze.