Italia, all’Olimpico c’è Carnevali: “Il posto da Ceo nella Roma? Beato chi lo prende”

L'amministratore delegato del Sassuolo è allo stadio per il match di Nations League contro il Belgio

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è presente allo stadio Olimpico per la partita dell'Italia contro il Belgio. Il dirigente è nella lista dei possibili nuovi Ceo della Roma. I Friedkin dopo le dimissioni di Lina Souloukou sono ancora alla ricerca di un sostituto. Carnevali ha risposto con una battuta ai cronisti presenti: "Il posto da Ceo nella Roma è libero? Beato chi lo occupa". In tribuna c'è anche Mile Svilar, oltre agli ex Roma Amelia e Pelizzoli. Presente anche Daniele De Rossi.