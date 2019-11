Istanbul Basaksehir-Roma, le probabili formazioni: Under verso un posto da titolare

La Roma si gioca la qualificazione in Europa League in casa dell’Istanbul Basaksehir. Passaggio del turno che si è complicato per i giallorossi dopo la sconfitta in Germania contro il Gladbach. I giallorossi arrivano al match da terzi nel girone J e a due punti dai turchi (primi). Obbligatorio vincere per confermare poi il 12 dicembre con il Wolfsberger l’accesso ai sedicesimi di finale. Per questo Fonseca, a differenza delle altre partite con d’Europa, non stravolge molto rispetto alla sfida di campionato. Due i cambi rispetto al Brescia con Spinazzola al posto dell’infortunato Florenzi e Under che rileva Kluivert. Per il resto tutto confermato con il consueto 4-2-3-1 che vede Pau Lopez in porta, Smalling e Mancini centrali, mentre sugli esterni vanno Kolarov e Spinazzola. In mediana spazio ancora a Diawara e Veretout, mentre sulla trequarti Zaniolo va a sinistra, al centro c’è Pellegrini, mentre a destra torna Under dal primo minuto. Dzeko sarà l’unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Mert; Caiçara, Ponc, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal; Visca, Irfan, Gulbrandsen; Crivelli

A DISP.: Babacan, Epureanu, Ozcan, Elia, Arda Turan, Demba Ba, Robinho

ALL. Okan Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko

A DISP: Fuzato, Fazio, Santon, Mkhitaryan, Perotti, Kluivert, Kalinic

ALL. Paulo Fonseca