Ismael Koné dribbla il futuro: “Non so dove giocherò. Ora sono felice al Sassuolo”

Tra i nomi più interessanti usciti da questo campionato di Serie A che volge al termine c'è sicuramente Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo è stato anche accostato a più riprese alla Roma in questi mesi, magari come erede del suo omonimo Manu che può essere sacrificato in estate. Lo stesso giocatore canadese ha parlato del suo futuro a 'La Gazzetta dello Sport': "Dove giocherò l'anno prossimo? Sono sincero: non lo so. Vediamo cosa succederà, ma sono concentrato su ciò che devo fare. Sono felice di stare al Sassuolo e della fiducia del club. Poi ci sarà il Mondiale".