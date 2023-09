Irrati: “De Rossi sarebbe stato un grande arbitro, ci metteva in difficoltà”

“De Rossi sarebbe stato un grande arbitro: conosceva il regolamento alla perfezione. Quasi ti metteva in difficoltà". Dopo Orsato anche Irrati incorona l'ex centrocampista come uno dei giocatori più istruiti da un punto di vista arbitrale. Intervistato da La Repubblica il fischietto di Pistoia ha rilasciato dichiarazioni anche sulla gestione del VAR: “Arbitrare con gli auricolari fu un trauma. Mi destabilizzò al punto che all’esordio, nell’intervallo, chiesi ai guardalinee: se riuscite, non mi parlate, sennò non capisco nulla. Una scelta, quella di sedersi dietro al Var, che è stata spontanea, senza che nessuno me lo chiedesse. Perché è un’attività talmente specializzata che serve farlo per il 100% del tempo. In campo serve avere un impatto anche irruento con i calciatori, in cabina no. Un Var deve essere stato arbitro di alto livello, o almeno della stessa categoria in cui va a operare. Anche Uefa e Fifa hanno preso questa strada: quando diventi élite fai solo una delle due”.