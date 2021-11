Irlanda-Portogallo, Rui Patricio in campo da titolare

Il portiere della Roma impegnato in casa dell'Irlanda nel match di qualificazione ai Mondiali

Ci sarà come previsto Rui Patricio a guidare il Portogallo nel match fondamentale in casa dell'Irlanda per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. Il portiere della Roma è tra gli 11 titolari scelti dal ct Fernando Santos: i lusitani, vincendo, tornerebbero in vetta al girone davanti alla Serbia, attualmente prima a 17 punti e con una lunghezza di vantaggio sul Portogallo, a pochi giorni dallo scontro diretto decisivo in programma il 14 novembre.