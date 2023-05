“Io sono la Roma”, ufficiale la nuova campagna abbonamenti 23/24: ecco tutte le info

Il 17 maggio inizierà la prima fase di acquisto. Dal 9 giugno invece, al via la vendita libera

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il lancio della nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione 23/24. "Io sono la Roma", questo lo slogan scelto dal club giallorosso che ha intrapreso anche una politica di premura contenendo al massimo i rialzi dei costi per i settori popolari come le curve, i distinti e parte della Tribuna Tevere in fase di prelazione. La prima fase di vendita inizierà domani (17 maggio) alle ore 11 e proseguirà fino alle 16 dell'8 giugno prossimo. La conferma del proprio posto sarà possibile fino alle 14:59 del 30 maggio dopodiché i posti liberi in Curva Sud, saranno messi a disposizione di tutti gli altri abbonati nei diversi settori. Dalle ore 16 del 9 giugno invece partirà la vendita libera.

I prezzi per ogni settore — Il costo per il rinnovo dell'abbonamento standard in Curva Sud sarà di 269 euro mentre per quello plus, di 325 (stesse cifre anche per la Curva Sud laterale). Per quanto riguarda invece i Distinti Sud, il costo per il rinnovo sarà di 339 per l'abbonamento standard e di 390 per quello plus. La Tribuna Monte Mario invece andrà dai 755 euro della "Top Sud" agli 849 della Centrale Sud (abbonamento standard). La Tribuna Tevere partirà dai 499 euro per l'abbonamento standard in "Top Nord", fino ad arrivare ai 767 della "Centrale". Più modici invece i prezzi per i Distinti Nord (324 per l'abbonamento standard, 384 per quello plus) e per la Curva Nord con lo standard che avrà un costo di 255 (315 per quello plus).

Il comunicato della Roma — "Il Club ha lanciato la vendita degli abbonamenti per la stagione 23/24. Il claim della campagna è “Io sono la Roma”, a sottolineare come ogni tifoso giochi un ruolo fondamentale nella stagione giallorossa, divenendo parte di qualcosa di più grande, appunto, la Roma. In linea con la volontà dimostrata negli ultimi anni, il Club anche per questa campagna abbonamenti intende premiare e ringraziare i tifosi per la fiducia e il supporto. Come potete immaginare, dopo oltre 30 sold out e quasi 2 milioni di tifosi allo stadio, un altro Club seguendo le normali logiche di mercato domanda/offerta avrebbe alzato i prezzi già nella fase di rinnovo. La Società, da sempre attenta all’accessibilità all’abbonamento, ha proseguito in una politica di premura verso i settori popolari dell’Olimpico e ha voluto contenere al massimo i rialzi negli altri settori in questa prima fase di rinnovo (esempio: Tribuna Tevere Centrale appena 3,50 € in più a partita rispetto al prezzo della scorsa stagione). Così facendo il Club ha lasciato inalterati i prezzi del 60% dei posti che possono essere rinnovati (in questa percentuale rientrano curve e distinti e alcuni spicchi della tribuna tevere), mentre per il restante dei posti abbonarsi subito significherà comunque risparmiare molto rispetto alla seconda fase di abbonamenti o alla vendita del singolo tagliando. La stagione in corso ci ha ricordato nuovamente quanti sono i vantaggi per chi si abbona: risparmio economico (abbonamenti a partire da 14 euro a partita), finestre di prevendita sugli extra match (es. le fasi finali di Europa League), promozioni dedicate (vedi la possibilità di acquistare biglietti per gli amici a prezzi ridotti)".

"Tribuna Tevere Parterre: Sport e Salute ha previsto per questa estate dei lavori di ammodernamento della pista di atletica in vista degli Europei del 2024. Dove ora c’è la cosiddetta Tribuna Tevere Parterre verrà creata una pista di salto in lungo. Al termine dei lavori verrà montata una nuova tribuna con una capienza inferiore al parterre attuale (2200 vs 2700). Questi lavori renderanno inutilizzabili circa 2700 posti, circa 1900 dei quali attualmente occupati da abbonati. Il Club è costretto ad adeguarsi a questa situazione, chiaramente conscio e dispiaciuto del disagio che vivranno i suoi tifosi, oltre alla perdita di circa 1 milione di euro in introiti generati dalla vendita di quei posti. Alla luce di questo: Ai soli 1.856 abbonati 22/23 del parterre verrà dedicata una di fase di vendita nella quale potranno: 1) scegliere tramite un form la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento in tribuna tevere top nord ad un prezzo dedicato che gli consentirà al termine dei lavori di poter avere un posto nella nuova tribuna Tevere parterre. 2)scegliere un nuovo posto tra quelli disponibili nei vari settori dello stadio.