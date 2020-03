Io (non) resto a casa. Italia nel caos, ma alcuni giocatori della Roma se vanno in giro – FOTO

La malattia non guarda in faccia nessuno. Se sei un calciatore milionario o un operaio, al coronavirus non interessa. E per questo motivo mentre in Italia vengono messe in quarantena intere regioni e i vertici del calcio sono pronti a riunirsi per decidere sullo stop al campionato, vedere sui social i giocatori della Roma andare in giro come se nulla fosse ha fatto storcere la bocca a molti (vedi i commenti sotto il post di Kluivert). Capiamoci, la società non ha imposto nessun tipo di divieto e sicuramente saranno state prese tutte le accortezze necessarie. Ma in un momento così difficile per il paese, si chiedono in molti, è davvero il caso andarsene a zonzo e raccontarlo con tanto di foto e video?

IO (NON) RESTO A CASA – Venerdì scorso Pastore e Juan Jesus hanno organizzato una festicciola per i figli Santiago e Eduardo, alla quale erano presenti stando alle immagini anche Fazio, Spinazzola, Cristante e forse anche altri non ripresi. Decine di bimbi, tutti insieme in uno spazio chiuso, con tanto di mago animatore. Dzeko e compagna sabato sera non hanno rinunciato al sushi con amici in un noto locale del centro. Nello stesso momento veniva resa nota la bozza (poi diventata legge) che vietava l’entrata e l’uscita dalla Lombardia. E mentre ieri a Parma si decideva se sospendere la partita su spinta del Ministro dello Sport Spadafora e del presidente dell’Aic Tommasi (“i calciatori e gli addetti ai lavori vanno tutelati”), Mancini e Spinazzola si godevano il mare del litorale romano, così come Cristante a pranzo a Fregene con la compagna e alcuni amici. Kluivert invece è tornato in Olanda come una settimana fa e qualcuno tra i commenti glielo ha fatto notare: “Vorrei sapere dove vai con l’epidemia che c’è in giro”. Gita in centro con amiche invece per la signora Fonseca, tra via del Corso e piazza di Spagna.