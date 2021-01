Inzaghi: “Vittoria meritata, avevo visto gli occhi giusti”

La Lazio vince 3-0 contro la Roma il primo derby stagionale. Queste le parole di Simone Inzaghi nel post-partita.

INZAGHI A SKY

Partita dominata, un trionfo. Ha stupito la voglia della Lazio di prendersi la partita: questa determinazione è il vostro punto di ripartenza?

Sì, abbiamo fatto una grandissima gara di rabbia, intensità e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi, avevo visto gli occhi giusti. La gara è stata preparata nel migliore dei modi, abbiamo strameritato questa vittoria che ci da grande soddisfazione, l’abbiamo voluta con tutte le nostre forze anche grazie al supporto dei tifosi. La Lazio ha lasciato dei punti, ma ha fatto anche 45 giorni con 14 casi di covid giocando ogni due giorni e mezzo. Stasera abbiamo dimostrato di voler rimanere nella parte alta della classifica.

Il primo tiro subito è arrivato all’85esimo minuto. Un salto di qualità della fase difensiva?

Direi di tutto l’approccio della squadra, gli attaccanti sono stati i primi a guidarci e a mantenere le distanze. Ci siamo alzati tutti insieme e abbiamo sofferto tutti insieme mantenendo un baricentro medio, esattamente quello che una squadra deve fare. Questo derby era importante, ci tenevamo tantissimo. Diminuiscono gli indisponibili, abbiamo avuto 5 giorni per preparare la partita. Correa e Lulic non potevo impiegarli ma volevano esserci, sono stati straordinari. Senza le rotazioni ridotte all’osso possiamo dire la nostra.

Oggi Lazzari ha giocato per due, grande prestazione

Manuel è stato bravissimo, come i suoi compagni. Le ultime due partite con Parma e Roma le ha fatte benissimo an che grazie ai fisioterapisti, aveva problemi importanti per un colpo subito con la Fiorentina. Ha dovuto prendere degli antidolorifici, se lo merita, è un ragazzo molto propositivo e amato dai compagni.

La Lazio si sente ancora in corsa per il campionato?

Avevamo perso terreno, ora siamo a 3 vittorie consecutive. Dobbiamo mettere in campo questa rabbia e determinazione, il calcio è cambiato a causa del covid e mi piacerebbe gestire di più la rosa. Il mio augurio è quello di poter ruotare questi giocatori che hanno fatto un percorso straordinario negli ultimi 5 anni.

Dove immagini Kamenovic?

E’ un ragazzo di prospettiva che ha buonissime qualità. Lo vedremo col tempo, ora penso ai miei ragazzi.

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

La Lazio vista questa sera ti ha ricordato la Lazio dello scorso campionato?

“Stasera abbiamo fatto una vittoria importantissima. Volevamo vincere un derby in questo modo, se lo meritano i ragazzi, hanno giocato 96 minuti alla grande. Nella nostra stagione ci sono più luci che ombre. Siamo l’unica squadra imbattuta in Europa, abbiamo lasciato qualche punto in campionato perché per un mese e mezzo abbiamo avuto 12-13 giocatori colpiti dal Covid. Non deve essere un alibi, ma abbiamo avuto per settimane solo pochi elementi”.

Può essere la svolta?

“Penso di sì. Avevamo furore agonistico e rabbia, sono contento per i giocatori, la società e i tifosi. Anche oggi, con tutte le problematiche, non ci hanno fatto sentire soli e ci hanno aspettato fuori Formello. Penso sia stato di ottimo auspicio”.