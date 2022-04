Inzaghi: “Roma? Ci penseremo dopo la partita di domani contro il Milan”

L'allenatore nerazzurro ha presentato alla stampa il derby di domani di Coppa Italia e ha parlato anche dei giallorossi, prossimi avversari in campionato

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa per presentare la semifinale di Coppa Italia in programma domani contro i cugini del Milan. L'ex allenatore della Lazio durante il suo discorso ha avuto anche un passaggio sulla sfida contro i giallorossi a San Siro il prossimo 23 aprile: "La partita di domani ha una grandissima importanza e vale una finale. Dobbiamo essere bravi a scindere le due competizioni, chiaramente domani ci sarà priorità per la Coppa Italia. Al triplice fischio, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo sulla Roma. Da venerdì, già dopo la gara La Spezia, il nostro pensiero è andato a quella di domani sera".