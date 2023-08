Inzaghi: “La Roma ha fatto un grande acquisto con Lukaku”

Il tecnico dell'Inter sottolinea l'importanza del giocatore belga in Serie A: "Il suo rientro è un bene per il calcio italiano"

Fervono i preparati per l'arrivo di Lukaku a Roma. Dopo una lunga trattativa, il belga è pronto a vestire la maglia giallorossa e rimettersi, così come successo al Chelsea e al Manchester United, agli ordini di José Mourinho. Anche l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, al termine del match contro il Cagliari ha detto la sua sul trasferimento: "Hanno fatto un ottimo acquisto, il suo rientro è un bene per il calcio italiano. Io sono soddisfattissimo dei giocatori che ho e della famiglia Inter".