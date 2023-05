Inzaghi: “Ci aspettavamo la partita che avete visto. Avevamo voglia di vincere”

Le sue parole: "I ragazzi sono da abbracciare uno ad uno. Stiamo facendo un grandissimo sforzo perché siamo l’Inter"

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

INZAGHI A DAZN

La sua inter ha giocato da grande squadra. “Ci aspettavamo la partita che avete visto. Contro una squadra forte che in casa concede pochissimo. Siamo stati sempre in partita. I ragazzi sono da abbracciare uno ad uno. Stiamo facendo un grandissimo sforzo perché siamo l’Inter e vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo. Le semifinali è giusto giocarsele sapendo che abbiamo partite ravvicinate e difficili”.

Sul momento positivo. Cosa è cambiato? “E’ cambiato che ho la possibilità di scegliere e di cambiare. Ho rotazioni importanti che non avevo fino a gennaio. Con i quinti ho qualche problemino. Quello che conta è che posso scegliere cosa che fino a gennaio non è successa”.

Sulle palle inattive e Brozovic e Lukaku.“Brozovic dal primo ottobre non l’ho mai avuto fino a gennaio. Cos’ anche Lukaku. Sono importanti e ora sono tornati a fare quello che sanno. Speriamo possano continuare così ma ho grandissima fiducia. Abbiamo lavorato tanto su quell’aspetto che all’andata ci era costato tantissimo. Prendere 12 calcio d’angolo contro la Roma e difendere così sottolinea la nostra voglia di vincere in un campo difficile”.

La prima partita con il Milan è subito da indirizzare? “E’ una sfida in 180 minuti, in questi anni ne abbiamo giocate tante. Dobbiamo ragionare sui 180 minuti sapendo che una partita è fatta di episodi. Soffriremo tutti insieme, cos’ come fatto oggi. Sarà un derby aperto. A 72 ore dalla gara puo succedere di tutto quindi non so la formazione".

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Paradosso di arrivare quasi troppo bene alla partita col Milan? "Abbiamo vinto una partita importante contro una squadra di assoluto valore. Era difficilissima, dovevamo rimanere concentrati, la squadra ha fatto la gara che doveva fare. Ho abbracciato uno ad uno i ragazzi. Stiamo giocando tantissimo, come anche la Roma, oggi ci serviva questa vittoria ma dobbiamo farne ancora. Ora questo impegno alle porte, sappiamo che importanza ha".

La squadra gioca con la testa, ora è l'Inter che determina. "Quando c'erano sconfitte in cui si è parlato tanto, vedevo i ragazzi ed ero sereno, a prescindere dal risultato che pure mi dispiaceva venisse a mancare. Oggi la squadra ha fatto bene ma senza creare tantissimo come in altre partite. Abbiamo concesso tanti calci piazzati, ma li abbiamo difesi da squadra ed è così che si vincono le partite".

Inter migliore della stagione a livello psicofisico? "Brozovic e Lukaku fino a gennaio non li abbiamo mai avuti, ora stanno facendo la differenza. Sono importantissimi e siamo contenti di averli. Per la condizione fisica ho dei professionisti con me da più di 10 anni, lavorano per il bene dell'Inter. C'era la speranza di arrivare fino a qui e lo abbiamo fatto in buone condizioni fisiche".