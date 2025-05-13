Una scena surreale ripresa da diversi telefoni e che ha fatto il giro del web ieri sera. Un tifoso dell'Atalanta ha scavalcato il vetro ed è entrato in campo dopo il gol di Sulemana, prendendo in giro e insultando Mile Svilar che ha reagito con una spinta. A meno di 24 ore dall'accaduto, come riporta il Corriere di Bergamo, è già arrivata la decisione: il questore Andrea Valentino ha disposto per il tifoso nerazzurro un Daspo di 5 anni (con l'obbligo di firma per un anno). È stato inoltre denunciato per avere violato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il 40enne di Brembate, tra l'altro, era anche sprovvisto di biglietto.