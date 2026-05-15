Tony D’Amico diventa uno dei nomi più caldi per il futuro della direzione sportiva della Roma. Il dirigente, ormai vicino alla separazione con l’Atalanta a fine stagione, è infatti considerato uno dei profili preferiti sia dai Friedkin che da Gasperini per guidare l’area sportiva giallorossa nel nuovo corso vista l’impossibilità di arrivare a Manna. Secondo Il Messaggero, Corriere della Sera e Leggo, ci sarebbero già stati contatti sia con Ryan Friedkin che con lo stesso Gasperini, che conosce bene D’Amico e ne apprezza il lavoro svolto negli ultimi anni a Bergamo. La strada però è tutt’altro che libera. Sul dirigente resta infatti molto forte anche il Milan, che continua a valutare cambiamenti nella propria struttura dirigenziale. L’attuale direttore sportivo Tare è in forte discussione e Giorgio Furlani avrebbe individuato proprio in D’Amico il profilo ideale per rilanciare la gestione sportiva rossonera. E la Roma che farebbe? Considerato che Giuntoli è ormai a un passo dall'Atalanta e che Manna è stato blindato dal Napoli, la prima alternativa è Sean Sogliano del Verona che ha già lavorato con Gasperini al Genoa come riporta Retesport. Ma occhio anche a nomi meno altisonanti: tra loro Giaretta del Pafos e Tognozzi attualmente al Rio Ave.