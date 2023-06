Infortunio Abraham, l’attaccante: “Grazie a Dio per il successo dell’operazione”

È stata una giornata impegnativa quella per Tammy Abraham, che, a Londra, si è operato per l'infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Passata la paura dell'intervento, l'attaccante giallorosso ha voluto rassicurare tutti i tifosi tramite Instagram. Infatti, l'inglese, ha postato una storia che recita: "Grazie a Dio per il successo dell'operazione". Il numero nove della Roma è ritratto mentre è seduto sul letto dell'ospedale con una vistosa fasciatura. Il calciatore, dovrà rimanere nell'istituto londinese per alcuni giorni al fine di completare la convalescenza e iniziare, poi, i primi cicli di riabilitazione. Il brutto ko fisico arrivato all'ultima giornata di campionato contro lo Spezia è stato l'emblema di una stagione molto sottotono, quanto sfortunata.