Internazionali d’Italia, Hummels e Bove al Foro per Alcaraz-Draper

Mats Hummels ed Edoardo Bove hanno fatto tappa al Foro Italico per assistere agli Internazionali d’Italia, in corso in questi giorni a Roma. Il difensore e il centrocampista — attualmente alla Fiorentina ma ancora di proprietà della Roma e fermo dallo scorso dicembre per un malore — sono stati ripresi dalle telecamere mentre seguivano con interesse il match tra Carlos Alcaraz e Jack Draper, vinto dallo spagnolo con un doppio 6-4. Match che ha riscosso successo anche in casa Lazio con gli spagnoli Pedro e Patric che hanno sostenuto il connazionale.