Internazionali di tennis, Zaniolo e Kumbulla al centrale per Nadal. C’è anche Bove

I tre giocatori giallorossi in prima fila per la sfida tra lo spagnolo e Shapovalov che si giocano l'accesso ai quarti di finale: dietro di loro anche la sorella di Nadal

Continua la sfilata di calciatori agli Internazionale BNL d'Italia, uno dei tornei ATP più importanti nel tennis. Oggi di scena gli ottavi di finale, con Sinner che ha battuto Krajinovic e domani sfiderà Tsitsipas. Stasera tocca invece a Rafael Nadal, che sul centrale affronta il canadese Denis Shapovalov. Quando gioca lo spagnolo è sempre un evento da non mancare e sugli spalti, infatti, erano presenti anche alcuni giocatori della Roma: Nicolò Zaniolo, Marash Kumbulla (ci era stato già martedì) ed Edoardo Bove, con l'amico tennista ed ex calciatore - tifosissimo giallorosso - Flavio Cobolli. Posti in prima fila per loro, dove è seduta anche la sorella di Nadal. In tribuna avvistati anche i laziali Patric e Radu.