Inter-Roma, la Nord si prepara al ritorno di Lukaku: lo striscione esposto all’alba

L'immediata vigilia del match di questo pomeriggio tra Inter e Roma, sembra prendere sempre più le sembianze di una caccia all'uomo: Romelu Lukaku. Dopo la contestazione annunciata nei giorni scorsi e bloccata (almeno in parte) dalla Questura, la Curva Nord nerazzurra questa mattina ha esposto all'alba uno striscione chiaro ed eloquente nei confronti del belga di fronte allo Sheraton (hotel dove alloggia la Roma): "Infame schifoso! Milano ti aspetta". Il clima d'odio denunciato sia da Mourinho che dal general manager Tiago Pinto, non sembra affatto essersi placato. I fischietti non dovrebbero essere 50mila come annunciato inizialmente, e nemmeno 30mila come dicono le ultime stime più accurate, anche grazie al divieto imposto dalla autorità, ma quel che è certo è che San Siro accoglierà in modo particolare Lukaku.