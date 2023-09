Inter, Zanetti: “Mourinho ha grandi capacità. È un vincente”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Porecast, il podcast di Giacomo Poretti su YouTube, soffermandosi sui suoi allenatori in nerazzurro. Queste le sue parole sullo Special One: “Parlare di Mourinho è parlare di una persona con grandi capacità, carisma, un vincente. Io mi ricordo il primo approccio con Mourinho, stavo tornando in Argentina, mi squilla il telefono ed era lui che mi diceva che aveva appena firmato con l’Inter e parlava perfettamente italiano. Era avanti“. I due hanno fatto il Triplete all'Inter nel 2010.