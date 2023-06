Inter, Zanetti: “Mourinho è uno stratega. Non fa mai nulla per caso”

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Muschio Selvaggio. Queste le sue parole sullo Special One: "Mourinho è un uomo molto preparato, lui si presentava in conferenza e già sapeva cosa gli avrebbero chiesto. Nel ritorno a Barcellona c'erano 60mila persone pronte a fischiare. Lui entrò per primo, si prende tutti i fischi e poi fa entrare tutta la squadra. È uno stratega su queste cose, tutto quello che fa è pensato. Non fa nulla per caso". Il riferimento è alla semifinale contro il Barça del 2010. Zanetti ha nominato i calciatori più forti che ha incontrato e ha menzionato alcuni ex romanisti: "Faccio dei nomi che ho affrontato: Maradona, Ronaldo il Fenomeno, Messi, Iniesta, Batistuta, Aldair, Peruzzi, Cafù, Maldini, Baresi, Zidane, Kakà, Figo e poi metto tutti gli argentini".