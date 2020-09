Inter-Smalling, Marotta frena: “Non ci saranno grandi operazioni”

Giuseppe Marotta, CEO dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte spiegando le ultime mosse di mercato e quelli che potrebbero essere i futuri investimenti dei nerazzurri, che nelle ultime ore sembrano aver puntato forte sull’acquisto di Chris Smalling. Queste le parole del dirigente interista: “Il compito della società è quello di allestire al meglio la rosa tenendo fede a quelle limitazioni che esistono. Siamo in una pandemia e nel nostro settore industriale ha creato grandi problematiche e tutte le società riversano la propria attenzione verso una sostenibilità finanziaria. Tutte le società hanno minori introiti, stadi chiusi, contenziosi, e non è un caso che nessuna squadra abbia riversato investimenti onerosi sul mercato. Cercheremo di cogliere delle opportunità ma non ci saranno grandi investimenti e grandi operazioni“.