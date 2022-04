Inter-Roma: venduti 4105 biglietti del settore ospiti

Saranno tanti anche giovedì in Inghilterra nell'andata della doppia sfida contro il Leicester pe la semifinale di Conference League

La passione dei tifosi della Roma viene manifestata anche in trasferta. Come in altre occasioni anche domani a Milano ci saranno tanti romanisti allo stadio: sono 4105 i biglietti venduti per il settore ospiti di San Siro, per Inter-Roma. Saranno tanti anche giovedì in Inghilterra nell'andata della doppia sfida contro il Leicester pe la semifinale di Conference League.