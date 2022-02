Inter-Roma, venduti 1800 biglietti nel settore ospiti: c’è ancora disponibilità

Dopo la sfida col Genoa, i giallorossi andranno a 'San Siro per i quarti di Coppa Italia: a disposizione ancora circa 400 tagliandi

La Roma riprenderà sabato pomeriggio la sua stagione con il match in campionato contro il Genoa. Dopo le restrizioni temporanea nella capienza degli stadi limitata a 5000 unità, si tornerà al 50%. All'Olimpico sono attesi circa 30mila spettatori, ma va avanti anche la vendita per i biglietti di Inter-Roma. Martedì sera la squadra di Mourinho si giocherà l'accesso alla semifinale di Coppa Italia a 'San Siro': ad ora sono 1800 i tagliandi staccati nel settore ospiti giallorosso. Resta comunque ancora disponibilità, poco meno di 400 biglietti per arrivare ai 2181 stabiliti dal 50% della capienza.