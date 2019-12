Inter-Roma, Totti presente a San Siro – FOTO

Francesco Totti torna a San Siro per seguire la Roma. L’ex capitano e dirigente dei giallorossi è presente in tribuna (dove ha salutato la dirigenza giallorossa, a partire da un sorridente Guido Fienga) per il big match, contro l’Inter dell’amico Antonio Conte. Un ritorno al passato, in uno degli stadi che gli ha dato più soddisfazioni. Totti, che si sta preparando per cominciare la nuova carriera da procuratore, sarà in tribuna al Meazza. Magari per studiare qualche giocatore, sicuramente per fare il tifo per la sua Roma.

Non è la prima volta che Totti vede dal vivo una partita dei giallorossi in stagione: lo scorso ottobre era all’Olimpico per il match contro il Milan. In quell’occasione portò fortuna a Dzeko e compagni, che vinsero 2-1 con i gol proprio del bosniaco e di Nicolò Zaniolo, oggi chiamato a giocare centravanti per l’assenza di Edin.