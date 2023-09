Inter-Roma, su VivaTicket in vendita i biglietti per il settore ospiti

Per la Roma si avvicina il secondo big match del campionato. Dopo la sconfitta con il Milan, i giallorossi il prossimo 29 ottobre andranno a San Siro per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi. I biglietti per il settore ospiti sono già in vendita sul portale VivaTicket nonostante sul sito del club nerazzurro ci sia scritto che inizierà domani. Il costo è di 29 euro a tagliando ai quali vanno aggiunti 1,83 euro di commissioni.