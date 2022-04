Inter-Roma sold out, all’Olimpico Lazio senza tifosi: milanisti in maggioranza

A Roma tanti vuoti e milanisti in maggioranza, a Milano passione pura. L'energia arriverà anche da parte dei 3.600 tifosi giallorossi presenti

Oggi alle 18 Inter-Roma, domani alle 20.45 Lazio-Milan, il weekend profuma di big match. Eppure in questa 34esima giornata di campionato c'è un paradosso, di cui si discute già da parecchi giorni. Inzaghi e Mourinho avranno davanti 75 mila spettatori questo pomeriggio a San Siro. Ben 3.600 tifosi della Roma presenti a sostenere lo Special One, scrive La Gazzetta dello Sport, in una stagione dove il supporto non è mai mancato. Inoltre per lui l'abbraccio arriverà anche dai colori opposti, nonostante si sappia che questa partita è un vero crocevia per i nerazzurri in chiave scudetto. Al contrario sarà la situazione all'Olimpico domenica sera. Uno stadio che farà chiasso per il suo silenzio: un problema enorme per la Lazio e un occhiolino strizzato a Pioli. Sugli spalti, infatti, ci saranno 20 mila spettatori. Il numero può ancora variare, ma non lo farà di molto. Di questi, il 60-65% saranno milanisti, tra i 12 e i 13 mila: 9.500 nel settore ospiti (Distinti Sud più uno spicchio di Curva Sud) e altri posizionati in tribuna. Figli di una protesta del tifo biancoceleste, nei confronti del presidente Claudio Lotito, i seggiolini rimarranno semivuoti.