Inter-Roma, sfida ad alta quota. Nessuno meglio di loro su palla inattiva

Poco più di 30 ore al big match tra Inter e Roma. Domani, a San Siro, si sfideranno le prime due squadre per gol realizzati su palla inattiva: i nerazzurri ne hanno segnati 11, i giallorossi per ora conducono questa speciale classifica sulla Serie A con 12 reti. Duello ad alta quota, se si considerano anche i gol di testa delle due formazioni: l’Inter ha esultato per 6 volte, la Roma solamente una in meno. Le protagoniste del super anticipo del Meazza inoltre sono le due squadre ad aver realizzato più reti nella prima mezz’ora di gioco: anche qui i nerazzurri, con 12 gol, arrivano prima dei rivali, i giallorossi per il momento sono fermi a quota 9.