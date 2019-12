Inter-Roma, Santon infortunato lascia il campo: dentro Spinazzola

Nuovo infortunio per la Roma. Fonseca, dopo aver dovuto rinunciare a Dzeko per febbre e a Pau Lopez finito in tribuna, perde anche Davide Santon. Il terzino giallorosso al minuto 15 nella sfida di San Siro contro l’Inter ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Santon, ex difensore nerazzurro, è stato sostituito da Spinazzola ed è uscito tra gli applausi del suo vecchio pubblico. Si aggiorna quindi il numero degli infortuni stagionali in casa Roma che arriva a quota 24.