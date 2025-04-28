La Roma trionfa a San Siro contro un'Inter volenterosa ma poco lucida. Una vittoria meritatissima per i giallorossi, che hanno l'unico grande rammarico di non averla chiusa prima, viste le tantissime occasioni sprecate davanti alla porta. Una di queste ha avuto purtroppo la firma di Niccolò Pisilli, entrato a partita in corso, che sa benissimo di dover migliorare proprio in questo fondamentale, ovvero la conclusione a rete. Resterà comunque una giornata memorabile, magari pure con un passaggio di testimone. Come racconta 'Dazn', infatti, a fine gara il classe 2004 della Roma si è diretto verso Nicolò Barella che era seduto in panchina: "Bare, scambiamo la maglia?" gli chiede mentre già si stava togliendo la sua. Il giocatore dell'Inter accetta di buon grado: "Te la sei meritata!" Un bel siparietto tra i due: uno è il presente della Nazionale e uno dei centrocampisti più forti al mondo, l'altro - Pisilli - si ispira anche a lui per crescere e diventare un giorno magari suo compagno di squadra, con la maglia degli Azzurri, chissà già al Mondiale 2026.

Nicolò 𝐁𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 è il punto di riferimento per decine di giovani che giocano nel suo ruolo. 𝐏𝐢𝐬𝐢𝐥𝐥𝐢, a fine partita, si avvicina a lui, lo cerca seduto in panchina.



“𝑩𝒂𝒓𝒆, 𝒔𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒍𝒊𝒂?”, gli chiede mentre si sta già togliendo la sua 👕… pic.twitter.com/S6BUWTuhPE — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 28, 2025