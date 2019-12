Inter-Roma, Pau Lopez fuori per dolore a una vecchia cicatrice

Alla lettura delle formazione non c’era il nome di Pau Lopez. Il primo portiere della Roma non ha giocato contro l’Inter per il dolore dovuto da una vecchia cicatrice. Per difendere i pali della porta giallorossa mister Fonseca si è affidato ad Antonio Mirante: il numero 83 della Roma, rientrato anche lui da poco da un infortunio, ha salvato in più occasioni il risultato, in particolare su Vecino nel secondo tempo, permettendo alla squadra giallorossa di portare a casa un punto prezioso contro l’Inter capolista. Lo riporta Roma Tv.