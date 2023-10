Inter-Roma, nerazzurri in silenzio stampa prima del match: il motivo

L'obiettivo del club è quello di concentrarsi solamente sul campo e non parlare della situazione che si è venuta a creare in questi giorni

Nessun tesserato dell'Inter parlerà prima del match tra Inter e Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn Tommaso Turci l'obiettivo del club è quello di concentrarsi solamente sul campo e non parlare della situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni. Simone Inzaghi non ha parlato neanche in conferenza stampa alla vigilia. Intanto i tifosi nerazzurri preparano l'accoglienza a Romelu Lukaku e sono stati distribuiti i 30.000 fischietti. Nonostante il divieto gli interisti useranno lo strumento ad ogni tocco del pallone del belga. Il numero 90 giallorosso è pronto e non ha paura del clima rovente che lo aspetta.