Inter-Roma, Mourinho segue il match dalla tribuna stampa. C’è anche Spalletti

José Mourinho per il secondo anno di fila è costretto a guardare Inter-Roma lontano dal bordocampo. Lo Special One è stato espulso nella sfida col Monza. L'anno scorso aveva scelto il pullman, mentre oggi si è posizionato in tribuna stampa. Stesso luogo scelto all'Olimpico giovedì nel match di Europa League contro lo Slavia Praga. Il tecnico portoghese tornerà in panchina domenica contro il Lecce. Sugli spalti del Meazza c'è anche Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale potrà visionare da vicino Bove, Mancini, Cristante e El Shaarawy.