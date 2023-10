Inter-Roma, messi in vendita altri biglietti per i giallorossi: tagliandi a 29€

Si avvicina il big match contro l'Inter. San Siro è già sold out e i tifosi nerazzurri stanno preparando l'accoglienza per il grande ex Romelu Lukaku. Il belga sarà bersagliato e riempito di fischi. Ci saranno anche tantissimi tifosi giallorossi che vogliono riempire tutto il settore ospiti. Nei giorni scorsi la disponibilità on line era esaurita e ora il club milanese ha messo in vendita altri biglietti. Il costo è di 29€ e non è necessaria la 'Roma Card'. Sono acquistabili sul sito Vivaticket. La gara è il 29 ottobre alle ore 18. Sono attesi in Lombardia più di 4000 romanisti.