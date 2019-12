Inter-Roma, UFFICIALE: fuori Pau Lopez e Dzeko. C’è Santon, Zaniolo centravanti – LIVE

MILANO – La Roma non vuole smettere di stupire. Dopo le tre vittorie consecutive arrivate con Brescia, Basaksehir e Verona, i giallorossi sono ospiti dell’Inter di Antonio Conte. A San Siro alle 20.45 il fischio d’inizio del big match che apre la quindicesima giornata di Serie A: Fonseca in ansia fino all’ultimo per la febbre di Dzeko, alla fine deve rinunciare al suo bomber (che va in panchina).

In porta c’è Mirante e non Pau Lopez, che ha accusato un problema muscolare alla vigilia. In difesa Santon vince il ballottaggio con Spinazzola e Florenzi e si piazza sulla fascia destra. Al centro non si toccano Smalling-Mancini, così come Kolarov a sinistra. In mediana confermati Diawara e Veretout mentre sulla trequarti ci sono Pellegrini, Mkhitaryan e Perotti, con Zaniolo che fa il centravanti al posto di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

A disp.: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Lazaro, Esposito, Politano.

All.: Antonio Conte.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo.

A disp.: Fuzato, Jesus, Cetin, Spinazzola, Florenzi, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Under.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Alassio – Ranghetti

IV Uomo: Maresca

Var: Mazzoleni

AVar: Paganessi