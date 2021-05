Inter-Roma, le probabili formazioni di Conte e Fonseca

Le scelte dei due tecnici in vista della sfida di mercoledì sera, in programma a San Siro alle 20.45

La Roma, dopo la rotonda vittoria contro il Crotone dovrà sfidare l'Inter in trasferta. Mercoledì alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano i giallorossi affrontano i nerazzurri già campioni d'Italia. Gli uomini di Fonseca, invece, devono provare a blindare il settimo posto e resistere agli attacchi del Sassuolo, sperando anche in qualche passo falso di chi li precede in classifica per un posto in Europa League. Dopo questa partita ci sarà l'ultimo vero big match della stagione: il derby con la Lazio del prossimo 15 maggio.

Il tecnico portoghese dovrà rinunciare agli infortunati Zaniolo, Calafiori, Veretout, Pau Lopez, Spinazzola, Carles Perez e Smalling, con Ibanez, Diawara e Villar che sono ancora da valutare. Tra i pali Mirante dovrebbe essere schierato in favore di Fuzato. Davanti a lui Fonseca vorrebbe riproporre una difesa a 4 con Kumbulla e Juan Jesus centrali e Karsdorp e Bruno Peres ad agire sugli esterni. A centrocampo verrà probabilmente avanzato Mancini, di rientro dalla squalifica,con Cristante sulla mediana. In attacco ballottaggio Mayoral-Dzeko, con il primo leggermente in vantaggio; a supporto della prima punta ci saranno Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini. Probabile rientro di El Shaarawy in panchina.

In casa Inter le uniche indisponibilità saranno quelle dell'ex di turno Kolarov e di Vidal, infortunati da tempo. Per Conte classico 3-5-2: in porta Handanovic, in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ci saranno Barella, Brozovic e Eriksen, con Hakimi e Perisic sugli esterni. In attacco rientra Lukaku, che farà coppia con Lautaro Martinez.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Kumbulla, Juan Jesus, Bruno Peres; Mancini, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.